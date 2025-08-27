 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 753,50
+0,39%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La Bourse de Paris s'octroie une pause après avoir perdu plus de 3% en deux jours
information fournie par AFP 27/08/2025 à 18:14

Photographie prise le 21 avril 2024 de l'ancien siège de la Bourse de Paris, le Palais Brongniart, à Paris ( AFP / MIGUEL MEDINA )

Photographie prise le 21 avril 2024 de l'ancien siège de la Bourse de Paris, le Palais Brongniart, à Paris ( AFP / MIGUEL MEDINA )

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,44% mercredi, reprenant son souffle après avoir perdu plus de 3% en deux séances, fragilisée par l'instabilité politique en France qui a fait grimper les taux auxquels le pays emprunte sur les marchés financiers.

L'indice vedette CAC 40 a pris 34,12 points et s'est établi à 7.743,93 points à la clôture. Lundi et mardi, il avait cédé 1,59% puis 1,70%.

"Il est intéressant de noter que ce rebond se fait sans les valeurs du secteur bancaire, davantage affectées par les difficultés politiques en France et la mauvaise tenue du marché obligataire", commente Amélie Derambure, gérante de portefeuille diversifié chez Amundi .

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt français à échéance dix ans évoluait à 3,52%, contre 2,70% pour son équivalent allemand, considéré comme la référence pour la zone euro, la première puissance économique du Vieux continent étant la mieux perçue par les agences de notation.

Les investisseurs attachent une attention particulière à la comparaison entre le taux auquel la France emprunte à dix ans et celui de l'Italie, qui s'établissait à 3,57%, longtemps vue comme la lanterne rouge de la zone euro.

"Il faut aussi donner du crédit à l'Italie: une partie importante de ce mouvement de convergence provient de l'amélioration de la situation budgétaire de l'Italie, grâce à la trajectoire de sa croissance et aux réformes structurelles réalisées ces dernières années", explique la gérante d'Amundi.

"Même si le niveau de la dette italienne est beaucoup plus élevé, l'amélioration de la situation budgétaire a été saluée par les agences de notation et par les marchés", contrairement à la France, poursuit Amélie Derambure.

A la cote parisienne, les valeurs les plus exposées à l'international, par opposition aux valeurs tournées vers le marché intérieur, ont le plus avancé mercredi, le luxe en première ligne.

LVMH a gagné 3,24%, à 502,00 euros, Hermès 2,27% à 2.119,00 euros, Kering 1,80%, à 229,50 euros. Le géant des cosmétiques L'Oréal , souvent compté parmi les valeurs du luxe, s'est octroyé 1,15% à 401,25 euros.

Concernant les valeurs bancaires, BNP Paribas a cédé 0,65% à 76,53 euros, Crédit Agricole a reculé de 0,58% à 15,56 euros et Société Générale a terminé stable (-0,00%) à 52,00 euros. Depuis lundi, toutes ont perdu entre 8% et 10%.

Euronext CAC40

Valeurs associées

AMUNDI
63,7500 EUR Euronext Paris -0,23%
BNP PARIBAS
76,5300 EUR Euronext Paris -0,65%
EURONEXT
142,6000 EUR Euronext Paris -0,42%
HERMES INTL
2 119,0000 EUR Euronext Paris +2,27%
KERING
229,5000 EUR Euronext Paris +1,80%
L'OREAL
401,2500 EUR Euronext Paris +1,15%
LVMH
502,0000 EUR Euronext Paris +3,24%
SOCIETE GENERALE
52,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

BOURSORAMA est une filiale à 100% de Société Générale

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le patron du Medef Patrick Martin, à Paris, le 30 juillet 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Le Medef tance les décideurs politiques, et met un veto au retour de l'ISF
    information fournie par AFP 27.08.2025 18:45 

    Sautant d'un pied sur l'autre tel un sportif, avant d'entrer sur le court central de Roland-Garros pour son discours d'ouverture de la "REF" au son tonitruant de "Final Countdown", le président du Medef Patrick Martin a tancé mercredi les politiques qui ne savent ... Lire la suite

  • Technip Energies (Crédit: / Technip Energies)
    Technip Energies: signe deux contrats en Indonésie
    information fournie par Cercle Finance 27.08.2025 18:27 

    (Zonebourse.com) - Technip Energies a remporté deux contrats d'ingénierie d'avant-projet détaillée (FEED) pour le projet Abadi LNG, situé dans le bloc de Masela en Indonésie. Le premier contrat concerne une unité flottante de production, stockage et déchargement ... Lire la suite

  • Eiffage (Crédit: L. Grassin / )
    Eiffage réitère ses perspectives annuelles
    information fournie par AOF 27.08.2025 18:23 

    (AOF) - Eiffage a dévoilé ses résultats du premier semestre 2025 d'où ressort un résultat net part du groupe de 308 millions d'euros en recul de 19,4% par rapport au premier semestre 2024, plombé par la contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés en ... Lire la suite

  • Des jumelles de vision nocturne. Exosens fournit les tubes des JVN. (Crédit: / Adobe Stock)
    Exosens acquiert Phasics
    information fournie par AOF 27.08.2025 18:15 

    (AOF) - Exosens a conclu un accord pour l'acquisition de Phasics, leader français des caméras basées sur l’analyse de front d’onde, et qui offre des solutions de métrologie et d’imagerie optiques de pointe, allant des capteurs de front d’onde autonomes aux bancs ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank