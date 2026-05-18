La Bourse de Paris recule face aux craintes d'inflation

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évolue en net recul lundi, plombée par le regain d'inquiétude sur l'inflation en l'absence de progrès dans les discussions pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient, qui met sous pression le marché de la dette.

Vers 10H00 (heure de Paris), le CAC 40 perdait 1,04%, à 7.869,62 points, en recul de 78,85 points. Vendredi, l'indice vedette de la Bourse de Paris avait terminé en recul de 1,60%, pour s'établir à 7.952,55 points.

"La rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping" la semaine dernière "n'a pas abouti à des résultats spectaculaires, se limitant à la poursuite de la trêve commerciale et à l'annonce de nouveaux mécanismes de dialogue", ont relevé les analystes de Natixis.

Le détroit d'Ormuz, par lequel transite d'ordinaire un cinquième du brut mondial, reste donc toujours irrémédiablement bloqué en l'absence d'accord entre Téhéran et Washington, ce qui continue de maintenir la pression sur les prix du pétrole.

Sur place, les tensions restent vives. Le président américain Donald Trump a proféré de nouvelles menaces contre l'Iran, tandis qu'un drone s'est abattu près d'un site nucléaire aux Emirats arabes unis ce week-end.

Or la hausse du pétrole commence à infuser dans le niveau général des prix des principales économies mondiales, où des indicateurs publiés ces dernières semaines montrent une progression de l'inflation, de l'Asie à l'Amérique du Nord en passant par l'Europe.

Cette inflation "alimente les anticipations d'un resserrement monétaire des principales banques centrales", ce qui "renforce les perspectives d'une hausse des taux", a expliqué Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Par conséquent, cela "pèse sur les marchés d'actions", a-t-elle complété. Des taux d'intérêt plus élevés restreignent la possibilité d'emprunter pour les entreprises, ce qui peut peser sur leur activité.

- Les taux sous pression -

Dans ce contexte, le marché de la dette des Etats est sous pression.

Vendredi, le taux d'intérêt de la dette française à échéance dix ans a bondi à près de 3,82%, contre 3,66% jeudi à la clôture. Ce lundi, le mouvement se poursuit dans un rythme toutefois moins soutenu, avec un rendement proche des 3,84%, un niveau inédit depuis mars.

Son équivalent allemand, référence en Europe, atteignait 3,18%, contre 3,16% vendredi et 3,04% jeudi soir.

- Publicis acquiert LiveRamp -

Le géant français de la communication Publicis a annoncé dimanche la conclusion d'un accord pour l'acquisition du spécialiste américain des données LiveRamp.

"Avec cette acquisition, valorisée 2,2 milliards de dollars en valeur d'entreprise, le groupe (Publicis) poursuit ses investissements dans la technologie, la data et les services d'IA (intelligence artificielle)", souligne l'entreprise française dans un communiqué.

A 10H00 à la Bourse de Paris, l'action de Publicis grimpait de 3,97%, à 80,16 euros.

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