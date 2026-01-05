La Bourse de Paris prudente à l'entame d'une semaine riche en publications économiques

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évolue en légère hausse lundi, se montrant prudente au début d'une semaine dense en publications économiques en Europe et aux Etats-Unis, dans un marché peu perturbé par l'enlèvement du président du Venezuela Nicolas Maduro samedi lors d'une opération militaire américaine.

L'indice vedette CAC 40 prenait 15,68 points vers 10h05, soit 0,16%, à 9.966,82 points. Vendredi, pour sa première séance de l'année le CAC 40 avait gagné 45,71 points, soit 0,56%, à 8.195,21 points.

"La semaine qui s'ouvre marque le véritable démarrage de l'année boursière, avec un net retour des volumes", estime John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank.

L'agenda des marchés est aussi dense cette semaine.

En Europe, la semaine sera dominée par les premières estimations d'inflation.

L'Allemagne et la France les publieront mardi, avant qu'Eurostat en fausse autant pour les chiffres de l'ensemble de la zone euro mercredi. "Ces données ne devraient pas avoir d'impact immédiat majeur sur la politique de la Banque centrale européenne (BCE), les marchés anticipant un statu quo des taux pour le reste de l'année", commentent les économistes de Deutsche Bank.

Aux Etats-Unis, des données sur le marché du travail sont attendues en fin de semaine, les premières depuis plusieurs mois qui ne seront pas concernées par les perturbations de publication liées à la plus longue paralysie budgétaire de l'histoire des Etats-Unis, qui a duré plus de 40 jours.

Ces chiffres permettront aux analystes d'affiner leurs anticipations concernant la trajectoire des taux directeurs de la Réserve fédérale (Fed) en 2026.

Outre les actions, les investisseurs ont aussi le regard tourné vers le marché du pétrole, après la capture du président vénézuélien par les Etats-Unis.

"Le Venezuela ne représente toutefois que 1% de l'offre mondiale de pétrole brut, il n'est donc pas surprenant que l'impact soit faible" sur le marché de l'or noir, commente Neil Wilson, analyste de Saxo Markets.

Vers 10H05, le baril de WTI américain cédait 1,40% à 56,52 dollars et celui de Brent de la mer du Nord 1,28% à 59,97 dollars.

A la cote parisienne, l'entreprise Maurel et Prom, spécialisée dans l'extraction de pétrole et de gaz naturel et présente au Venezuela, bondissait de 7,14% à 6,08 euros.

Sanofi en repli

Sanofi reculait légèrement de 0,70% à 81,74 euros, après que le groupe français a annoncé que l'agence américaine des médicaments (FDA) a accordé le statut d'examen prioritaire à l'extension de l'administration du Tzield, médicament pour le diabète de type 1 de stade 2, aux enfants âgés d'un an et plus.

