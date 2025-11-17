La Bourse de Paris et ses homologues européennes attendues dans le rouge

(AOF) - Après avoir progressé de 2,77% la semaine dernière, le CAC 40, qui reste toutefois sur deux replis consécutifs, est attendu en légère baisse à l’ouverture, à l’instar des autres grandes places européennes. Les investisseurs devraient limiter les prises de risque à l’aube d’une semaine chargée, notamment en publication d’indicateurs macro-économiques américains qui vont rattraper leur retard après la fin du « shutdown ». Dans ces conditions, selon les futures sur indice, le CAC 40 devrait débuter la séance sur un repli de 0,30%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Altamir

L'actif net réévalué par action d'Altamir s'élève à 33,27 euros au 30 septembre 2025, après distribution d'un dividende de 1,06 euro par action. En incluant le dividende, il a reculé de 2,1% par rapport au 31 décembre 2024 (35,06 euros). Le société cotée de private equity a précisé qu'au 31 mars et au 30 septembre, elle ne réévalue que les sociétés cotées du portefeuille, ainsi que celles dont les cessions sont annoncées au cours du trimestre.

Biosynex

Biosynex a dévoilé que Chembio Diagnostic Systems, une filiale détenue à 100% et spécialisée dans le domaine du diagnostic Point of Care, avait reçu une subvention de 0,5 million de dollars de la part de la part de la Gates Foundation. Cette subvention doit servir au développement d'un test rapide visant à prédire le risque de prééclampsie chez les femmes enceintes présentant des symptômes compatibles avec cette pathologie.

Cafom

Sur l'ensemble de son exercice 2024-2025, Cafom a vu son chiffre d'affaires progresser de 4,5%, à 436,8 millions d'euros, ou de 6% hors Nouvelle-Calédonie. Le distributeur d'équipements de la maison en Europe et en Outre-Mer explique avoir réalisé cette performance dans un contexte peu dynamique pour le marché de l'ameublement. Dans le détail, le pôle de magasins Outre-Mer a généré un chiffre d'affaires annuel de 236,7 millions d'euros, en baisse de 1,1% dans un environnement de consommation contrasté, marqué par des tensions sociales.

Pluxee

Face à la publication d’un nouveau décret introduisant des modifications au Programmme d’Alimentation des Travailleurs au Brésil, Pluxee a révisé certains de ses objectifs financiers annuels en s’appuyant sur les hypothèses les plus défavorables, reposant sur la mise en œuvre intégrale de la réforme selon le calendrier annoncé. La société précise également que ce scénario intègre également un certain nombre de mesures de mitigation à déployer par le gouvernement brésilien.

Les chiffres macroéconomiques

A 11h dans la zone euro, les investisseurs suivront les prévisions économiques de l'Union européenne.

A 14h30, il y aura aux Etats-Unis l'indice Empire State de la Fed de New York pour le mois de novembre.

Sur le marché des devises, l'euro recule face au billet vert (-0,12%), il se négocie à 1,1608 dollar.

Hier à Paris

Les indices européens se sont repliés après une nouvelle salve de résultats d'entreprises et l'incertitude sur l'assouplissement monétaire de la Fed. Edmond de Rothschild AM affirme que les investisseurs ont revu à la baisse leurs anticipations, la probabilité d'une baisse de taux à la réunion de décembre n'est plus que de 49,5%. Côté valeurs, Alstom a figuré parmi les plus fortes hausses du SBF 120 grâce à sa prévision relevée de croissance organique du chiffre d'affaires. Le CAC 40 a cédé 0,76% et est retombé sous les 8200 points (8170). L'Eurostoxx 50 a perdu 0,83%, à 5695 points.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont connu des fortunes diverses. Les investisseurs ont fait preuve de prudence alors que la Fed pourrait ne pas toucher à ses taux lors de sa réunion de décembre. Selon le FedWatch Tool de CME Group, la probabilité d’un statu quo est passée de 37,6% à 56,1% en une semaine. Les prochains jours seront marqués par le rapport mensuel sur l’emploi jeudi, et par les trimestriels de Nvidia, mercredi. Vendredi soir, le Dow Jones a reculé de 0,65%, à 47 147,48 points, le S&P 500 n’a cédé que 0,05%, à 6 734,11, tandis que le Nasdaq Composite a grappillé 0,13%, à 22 900,59 points.