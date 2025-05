La Bourse de Paris en hausse après l'accalmie commerciale entre UE et Etats-Unis

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris est en nette hausse lundi après l'annonce d'une nouvelle pause jusqu'au 9 juillet dans le relèvement annoncé des droits de douane imposés par les États-Unis à l'Union européenne.

Vers 09H40 (heure de Paris), le CAC 40 prenait 1,11% à 7.820,75 points, en hausse de 86,35 points. Vendredi, l'indice vedette parisien avait perdu 1,65%.

Les marchés se félicitent du fait que "le président Trump ait repoussé la mise en place des droits de douane de 50% sur les produits européens", explique John Plassard, spécialiste de l'investissement pour Mirabaud.

Le dirigeant avait annoncé vendredi qu'il voulait imposer de nouvelles taxes à l'importation sur les produits européens dès le 1er juin, avant la fin du délai de 90 jours de pause dans les hausses douanières, accordée le mois dernier pour négocier avec ses partenaires commerciaux.

Il avait estimé que les discussions avec l'UE "ne vont nulle part", ce qui avait fait dévisser les marchés européens.

Le président américain a finalement une nouvelle fois changé d'avis dimanche soir, dans la foulée d'un appel de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

"Nous avons eu une très bonne conversation et j'ai accepté de déplacer la date au 9 juillet. (...) J'ai accepté, et elle m'a dit que nous allions rapidement nous rencontrer et voir si nous pouvions trouver une solution", a indiqué Donald Trump sur son réseau Truth Social.

Les taux d'intérêt des emprunts souverains, qui avaient fortement reculé vendredi sur fond de ruée sur les valeurs refuge que sont les obligations, repartaient en revanche en légère hausse.

Le rendement de l'emprunt à dix ans français atteignait 3,27%, contre 3,26% vendredi en clôture. Son équivalent allemand, référence en Europe, atteignait 2,59%, contre 2,57%.

Malgré ce répit, "la guerre commerciale entre l'Union Européenne et les États-Unis pourrait être plus longue et tendue que prévu. Cela complique la situation pour les actions", prévient toutefois Christopher Dembik, conseiller en investissement pour Pictet AM.

"Ce sujet restera latent sur les marchés au cours des prochaines semaines et sera source de volatilité. La question des droits de douane punitifs américains est là pour rester", abonde Andreas Lipkow, analyste indépendant.

Mis à part ces développements, la séance devrait être calme, dans la mesure où Wall Street est aussi fermée en raison du "Memorial Day".

Stellantis, ArcelorMittal et Airbus en hausse

Les valeurs qui avaient cédé du terrain vendredi reprennent des couleurs, à l'image des constructeurs automobiles, qui exportent beaucoup en direction du marché américain. En France, Stellantis prenait 2,29% à 8,95 euros vers 09H40.

Le sidérurgiste ArcelorMittal (+3,67% à 27,42 euros) bondissait aussi, tout comme Airbus (+2,36% à 161,02 euros), qui, comme l'ensemble du secteur aéronautique, est dépendant des échanges entre les États-Unis et l'Union Européenne.

Euronext CAC40