La Bourse de Paris digère une nouvelle vague de résultats

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

La Bourse de Paris évolue en baisse jeudi, les investisseurs digérant des résultats d'entreprises et faisant face à l'incertitude quant aux droits de douane américains.

Vers 10H15 GMT, l'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, cédait 0,45% à 8.037,80 points, soit une perte de 36,43 points. Mercredi, l'indice parisien avait grappillé 0,08% pour s'établir à 8.074,23 points.

Le vent d'optimisme qui a traversé Wall Street mercredi soir n'est pas parvenu jusqu'à l'Europe, les investisseurs restant concentrés sur la nouvelle salve de résultats d'entreprises du jour, avec des publication jugées décevantes.

En parallèle, une majorité de la Cour suprême américaine paraissait douter mercredi de la légalité d'une bonne partie des droits de douane imposés par Donald Trump, instrument majeur de la politique économique et diplomatique du président américain.

Pour Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote, il ne s'agit paradoxalement pas d'une bonne nouvelle pour les marchés d'action, ajoutant une nouvelle dose d'incertitude et "potentiellement plus de 100 milliards de dollars de remboursements que le gouvernement américain pourrait devoir à d'autres pays (...) et un déficit budgétaire plus profond".

Enfin, des données plus fortes que prévu aux Etats-Unis mercredi "ont encore affaibli l'argument des colombes de la Réserve fédérale (Fed)", le surnom donné aux partisans d'une baisse des taux directeurs, estime Mme Ozkardeskaya.

Legrand chute

Le fabricant de matériels et d'équipements électriques français Legrand dévisse en Bourse jeudi après la publication de ses résultats au troisième trimestre malgré la progression de son chiffre d'affaires, qui reste en dessous des attentes du marché, d'après Jefferies.

"Legrand a publié une croissance organique de ses revenus de 6,7%, manquant le consensus", soulignent les analystes de Jefferies, évoquant un "trimestre léger".

Le titre Legrand perdait 10,97% à 131,05 euros vers 10H15 heure de Paris.

Air France-KLM reste au sol

Air France-KLM a vu son bénéfice net s'éroder de 7% au troisième trimestre, à 768 millions d'euros, dans un "environnement difficile" de baisse de la demande aux Etats-Unis et d'augmentation des charges.

A la Bourse de Paris, les résultats du groupe sont sanctionnés: l'action Air France-KLM dévissait de 12,47% à 10,29 euros vers 10H15 heure de Paris.

ArcelorMittal brille

Le géant de la sidérurgie ArcelorMittal a réalisé 377 millions de dollars de bénéfice net (+31%) au troisième trimestre, et a appelé jeudi à l'"approbation rapide" du plan acier présenté par la Commission européenne, qui permettra selon lui "d'investir avec confiance en l'avenir".

Ses résultats ont été salués en Bourse, l'action ArcelorMittal bondissant de 5,72% à 34,35 euros vers 10H15 heure de Paris.

Euronext CAC40