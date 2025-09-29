 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La Bourse de Paris débute la semaine en hausse
information fournie par AFP 29/09/2025 à 10:05

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évolue en hausse lundi, dans un marché attentif au risque d'un blocage budgétaire à Washington ("shutdown"), en attendant des données sur le marché de l'emploi américain en fin de semaine.

L'indice vedette CAC 40 prenait 0,30%, soit 23.68 points à 7.894,36 points vers 09H50. Vendredi, le CAC 40 a grimpé de 0,97% à 7.870,68 points à la clôture.

Après avoir été portés la semaine dernière par des données d'inflation conformes aux attentes des investisseurs, les marchés scruteront cette semaine des données sur le marché du travail américain, dont la maîtrise de la trajectoire est le deuxième mandat de la banque centrale américaine (Fed) avec celle de l'inflation.

Le rapport sur l'emploi "Jolts" pour le mois d'août, qui recense le nombre d'emplois vacants aux Etats-Unis, est attendu mardi, avant la principale mesure de la santé du marché du travail américain qui sera publiée vendredi, le rapport sur l'emploi non-agricole et l'actualisation du taux de chômage.

Ces données pourraient "renforcer ou au contraire nuancer" la perspective de deux prochaines baisses des taux de l'institution d'ici la fin de l'année anticipée du marché, a commenté John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank.

"Les espoirs de baisse des taux d'intérêt l'emportent actuellement sur les craintes liées à un éventuel +shutdown+ des administrations américaines et aux effets des nouveaux droits de douane imposés par les États-Unis" la semaine dernière, commente Andreas Lipkow, analyste indépendant qui voit la nouvelle semaine boursière s'amorcer "sur une tendance calme mais ferme".

Une paralysie de l'Etat fédéral américain ("shutdown") si aucun budget, même temporaire, n'est adopté, entraînerait la mise à l'arrêt d'une grande partie des services fédéraux, mais aussi le report de la publication du rapport mensuel sur l'emploi prévu vendredi.

"En octobre 2013, le +shutdown+ avait repoussé la publication du rapport sur l'emploi de septembre", ont commenté des économistes de Deutsche Bank.

Ipek Ozkardesk, ayaanalyste de Swissquote Bank, précise toutefois qu'un "accord de dernière minute reste plus probable qu'improbable" et que "les menaces de +shutdown+ se sont généralement révélées être des non-événements" pour les marchés financiers.

Rentrée d'argent pour TotalEnergies

Le géant pétro-gazier français TotalEnergies (-0,42% à 53,91 euros) a annoncé lundi céder la moitié d'un portefeuille d'actifs solaires à un fonds d'investissement américain pour 950 millions de dollars.

Bonduelle remonte la pente

Le spécialiste français des légumes en conserve et surgelés Bonduelle a remonté la pente pour son exercice décalé 2024-25, avec une perte nette limitée à 11,5 millions d'euros, en ligne avec ses objectifs affichés, selon un communiqué publié vendredi soir.

Le titre gagnait 4,73% à 7,91 euros.

Euronext CAC40

Valeurs associées

BONDUELLE
8,2000 EUR Euronext Paris +4,73%
DEUTSCHE BANK
30,310 EUR XETRA -0,79%
EURONEXT
125,5000 EUR Euronext Paris -0,95%
TOTALENERGIES
53,6200 EUR Euronext Paris -1,16%
