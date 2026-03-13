La Bourse de Paris attendue en recul, le Moyen-Orient angoisse toujours
Au coup de cloche final jeudi, le CAC 40 a essuyé un recul de 0,71% pour s'établir à 7 984 points, une tendance négative observée d'ailleurs dans l'ensemble de l'Europe, avec un repli de 0,79% de l'Euro STOXX 50.
"Nous avons eu droit à un jeudi d'aversion au risque, avec une prudence omniprésente, dans un contexte de nouvelle hausse des prix du brut, les participants continuant à suivre de près les événements géopolitiques au Moyen-Orient", constate Michael Brown, chez Pepperstone.
"Je parierais que les mouvements des cours de Bourse que nous observerons aujourd'hui seront très probablement similaires à ceux que nous avons observés la semaine passée", pronostique ce stratège de recherche.
"Notamment, un large désir de réduire les risques à l'approche du week-end, et avec peu d'acteurs, voire aucun, cherchant à "attraper un couteau tombant" et à atténuer ces mouvements de risque s'ils commencent à prendre de l'ampleur", précise-t-il.
Les investisseurs devraient donc conserver les yeux rivés sur les cours du pétrole, sachant que les barils de WTI et de Brent, principales références en ce domaine, fluctuent actuellement autour de 96 USD et de 101 USD respectivement.
De nombreuses données attendues, dont l'indice PCE
Cette dernière séance de la semaine sera toutefois aussi marquée par la parution de nombreuses statistiques macroéconomiques, dont l'indice des prix à la consommation en France dans quelques minutes, puis la production industrielle dans la zone euro en cours de matinée.
C'est toutefois surtout aux Etats-Unis que les données macroéconomiques retiendront l'attention, avec en particulier la publication en milieu de journée de l'indice des prix PCE, un indicateur habituellement surveillé de près par la FED (qui doit tenir sa réunion de politique monétaire la semaine prochaine).
Cet indice pour le mois de janvier paraîtra en même temps que les revenus et dépenses des ménages américains, ainsi qu'une nouvelle estimation du PIB pour le 4e trimestre 2025. Les commandes de biens durables de janvier et l'indice de confiance des consommateurs UMICH sont aussi attendus.
En attendant, on notera que l'ONS a fait part ce matin d'une quasi-stagnation de la production industrielle britannique en janvier (-0,1%), mais aussi d'une réduction du déficit commercial du Royaume-Uni, grâce essentiellement à un bond de ses exportations.
TotalEnergies réduit sa production à cause de la guerre
Dans l'actualité des valeurs, TotalEnergies a engagé l'arrêt ou la fermeture progressive de certaines productions au Moyen-Orient (Qatar, Irak et offshore des Emirats arabes unis). Ces actifs représentent environ 15% de la production du groupe.
Vivendi a fait état de ses résultats annuels 2025, d'où ressort un EBITA de 45 MEUR, à comparer avec une perte de 1 MEUR un an plus tôt, porté par la solide performance de Gameloft et par la réduction des frais de structure du siège.
A noter que la revue trimestrielle des indices parisiens par Euronext n'a pas donné lieu à de gros bouleversements : on notera seulement que, dans le SBF 120 et dans le CAC Mid 60, DBV Technologies remplace Robertet.
