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La bourse de crypto-monnaies Kraken gèle ses projets d'introduction en bourse, selon CoinDesk
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 17:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire de l'entreprise au paragraphe 3)

La bourse de crypto-monnaies Kraken a mis en suspens son projet d'introduction en bourse de plusieurs milliards de dollars, a rapporté CoinDesk mercredi, citant deux personnes ayant connaissance du dossier

La société envisage toujours une introduction en bourse, mais il est peu probable qu'elle aille de l'avant tant que les conditions du marché ne se seront pas améliorées, selon le rapport. Reuters n'a pas pu vérifier l'information, tandis qu'un porte-parole de Kraken s'est refusé à tout autre commentaire. La société a déposé confidentiellement une demande d'introduction en bourse aux États-Unis en novembre 2025 et devait entrer en bourse au premier trimestre 2026.

Initialement axée sur les crypto-monnaies, la société s'est étendue à d'autres classes d'actifs au cours des derniers mois, y compris les actions, avec le déploiement des transactions sans commission.

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