La bourse de crypto-monnaies Gemini plonge après que Citi l'ait rétrogradée à "vendre"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

18 mars - ** Les actions de la plateforme cryptographique Gemini GEMI.O , fondée par les jumeaux milliardaires Tyler et Cameron Winklevoss, plongent de 17,3 % à 5,88 $ dans les échanges matinaux

** Citi rétrograde GEMI de "neutre" à "vendre"; réduit le PT à 5,50 $ de 13 $, ce qui implique une baisse de 22,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action ** Citi cite des préoccupations croissantes selon lesquelles il pourrait être difficile pour GEMI d'atteindre la rentabilité dans un délai raisonnable pour les investisseurs en actions et de rester compétitif, en particulier dans un environnement cryptographique difficile ** En février, GEMI a annoncé qu'elle mettrait fin à la plupart de ses activités internationales afin d'accélérer son retour à la rentabilité ** Plus tard dans le mois, GEMI a secoué sa direction , en se séparant de son directeur des opérations, de son directeur financier et de son directeur juridique ** GEMI publiera ses résultats T4 2025 après la clôture des marchés jeudi

** Depuis la dernière clôture, l'action GEMI a baissé de 28,3 % depuis le début de l'année