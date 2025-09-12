La bourse de crypto-monnaies Gemini lève 425 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, selon Bloomberg News

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Gemini a levé 425 millions de dollars lors de son introduction en bourse, en fixant le prix de ses actions au-dessus de la fourchette commercialisée et en réduisant le nombre d'actions, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant une personne familière avec le sujet.

La société de crypto-monnaie dirigée par les jumeaux milliardaires Winklevoss a vendu environ 15,2 millions d'actions à 28 dollars chacune, après les avoir commercialisées à 24 ou 26 dollars l'unité, selon le rapport.

Gemini n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport.

Gemini, basée à New York, avait plafonné le produit de l'introduction en bourse de à 425 millions de dollars, ce qui est rare, même si l'offre a attiré des ordres représentant plus de 20 fois le nombre d'actions disponibles, a rapporté Reuters plus tôt dans la journée.

Les prix records des actifs numériques et les victoires réglementaires ont transformé le secteur autrefois assiégé en un point d'ancrage pour le marché des introductions en bourse, qui a connu une reprise longtemps attendue cet automne après que les tarifs américains ont retardé les plans d'introduction en avril.

Nasdaq NDAQ.O s'était engagé à un investissement de 50 millions de dollars dans le cadre d'un placement privé au moment de l'introduction en bourse. Reuters a étéle premier à faire état de l'investissement.