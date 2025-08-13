La bourse de crypto-monnaies Bullish évaluée à près de 13,2 milliards de dollars lors de ses débuts à la Bourse de New York

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Bullish ont plus que doublé lors de leurs débuts à la Bourse de New York

La bourse de crypto-monnaies fixe le prix de l'introduction en bourse à 37 dollars, contre une fourchette de 32 à 33 dollars précédemment relevée

La réaction du marché est positive pour les autres sociétés de crypto-monnaies cherchant à s'introduire en bourse

Bullish évaluée à ~13,16 milliards de dollars lors de ses débuts à la Bourse de New York

L'opérateur d'échange de crypto-monnaies Bullish BLSH.N a été évalué à environ 13,16 milliards de dollars après que ses actions ont plus que doublé lors de leurs débuts au NYSE mercredi, soulignant la confiance des investisseurs dans le secteur et augmentant les perspectives de futures cotations américaines pour d'autres sociétés d'actifs numériques.

La société mère du site d'information sur les cryptomonnaies CoinDesk a levé 1,11 milliard de dollars lors de son introduction en bourse, ce qui valorise l'entreprise à 5,4 milliards de dollars - un autre signe de l'adoption par le grand public d'un marché qui a récemment dépassé les 4 000 milliards de dollars.

"Bullish a présenté une évaluation initiale attrayante et les investisseurs ont réagi en faisant monter les enchères de manière agressive au cours du processus de préintroduction en bourse", a déclaré Jeff Zell, analyste de recherche principal chez IPO Boutique.

L'action a ouvert à 90 dollars et se négociait à plus de 150 % de son prix d'introduction de 37 dollars dans les échanges de l'après-midi. Elle a atteint 118 dollars, avant de réduire légèrement ses gains pour s'échanger à 92,60 dollars.

Une série de victoires réglementaires sous l'égide d'une Maison Blanche pro-crypto, l'adoption par les trésoreries d'entreprise et l'afflux d'ETF ont incité les investisseurs à adopter la classe d'actifs numériques autrefois méprisée, poussant le bitcoin BTC= à atteindre des sommets record sur .

L'opérateur d'échange Gemini et le gestionnaire d'actifs Grayscale font également partie des sociétés de crypto-monnaies qui ont déposé une demande confidentielle d'introduction en bourse.

Le président de Bullish, Chris Tyrer, a déclaré à Reuters lors d'une interview: "Nous sommes entrés en bourse aujourd'hui, et un grand nombre d'autres vont nous suivre, et je pense que c'est un avantage net, parce que cela donne aux gens plus d'options en termes d'accès à cette classe d'actifs".

Bullish est sur le point de conclure un processus de deux ans pour obtenir une licence de monnaie virtuelle connue sous le nom de "BitLicense" à New York, qui permettrait à la société d'opérer dans l'État, a déclaré Tyrer.

La licence BitLicense exige des entreprises qu'elles se conforment à des exigences relatives à la connaissance du client, à la lutte contre le blanchiment d'argent et au capital.

Bullish, soutenue par Peter Thiel, prévoit de convertir une partie importante du produit de l'introduction en bourse en stablecoins - une tranche de l'espace cryptographique qui a connu un essor depuis que le président américain Donald Trump a signé le Genius Act, créant un régime réglementaire pour les cryptomonnaies indexées sur le dollar.

L'ACCENT MIS SUR LES INSTITUTIONS

Les débuts de Bullish marquent une rare cotation aux États-Unis d'une bourse de crypto-monnaies, rejoignant ainsi son rival plus important axé sur le commerce de détail, Coinbase

COIN.O , qui est devenu le premier acteur crypto à être inclus dans l'indice de référence S&P 500 .SPX en mai.

Fondée en 2020, Bullish cible les clients institutionnels, dont les avoirs en crypto-monnaie devraient augmenter à mesure qu'un nouveau décret de la Maison Blanche vise à autoriser les investissements alternatifs dans les plans de retraite 401(k).

"Une stratégie purement institutionnelle positionne Bullish pour des revenus plus stables et récurrents que les échanges dépendant des volumes de détail, qui ont tendance à être cycliques et à dépendre du sentiment", a déclaré Michael Hall, co-chef des investissements et partenaire fondateur de Nickel Digital Asset Management.

Le directeur général de Bullish, Tom Farley, était auparavant président de la Bourse de New York.

"Pour un secteur qui doit encore surmonter des problèmes de réputation, ce type d'expérience en matière de leadership peut être un facteur de différenciation pour l'obtention de mandats institutionnels", a déclaré M. Hall.