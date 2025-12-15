 Aller au contenu principal
"La BoJ relèvera ses taux à 0,75%", anticipe AllianzGI
information fournie par AOF 15/12/2025 à 16:16

(AOF) - "La Banque du Japon (BoJ) relèvera ses taux d'intérêt à 0,75% lors de sa réunion de décembre", prévoit Gregor M.A. Hirt, global CIO multi asset chez AllianzGI, en amont de la réunion de politique monétaire de la BoJ des 18 et 19 décembre 2025. Cette hausse est largement attendue à ce stade, les marchés l'anticipant avec une probabilité supérieure à 90%. "La réaction des marchés dépendra donc principalement des orientations et des perspectives", poursuit-il.

Les acteurs du marché seront attentifs aux indications concernant le niveau terminal des taux dans ce cycle de hausse des taux d'intérêt, ainsi que le rythme des prochaines hausses.

AllianzGI reste "optimiste" à l'égard des actions japonaises, tout en conservant une sous-pondération des obligations d'État japonaises.

