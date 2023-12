"La BoJ peut prendre son temps" (CPR AM)

(AOF) - Pour CPR AM, la Banque du Japon a conservé sa politique de taux négatifs (taux de court terme à -0,1%), mise en place en février 2016, soit il y a presque 8 ans. Bien que l’inflation sous-jacente (hors énergie et alimentation) soit au-dessus de la cible des 2% depuis plus d’un an, la BoJ considère donc qu’elle peut prendre son temps. Elle indique encore la possibilité de "mesures d’assouplissement supplémentaires".

"Le maintien de la politique de taux négatifs de la BoJ illustre le pouvoir de la Fed sur les autres banques centrales : plus la Fed sera agressive dans son cycle de baisse de taux, plus le yen s'appréciera et moins il sera nécessaire pour la BoJ de normaliser", argumente CPR AM.