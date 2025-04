La BoJ devrait maintenir le statu quo, selon AllianzGI

(AOF) - "Nous prévoyons que la Banque du Japon maintiendra son taux directeur inchangé tout en conservant une orientation haussière", introduit Gregor MA Hirt, Global CIO Multi Asset chez Allianz Global Investors, en amont de la réunion de la Banque du Japon des 30 avril et 1er mai. Selon lui, l'inflation reste élevée et le yen s'est nettement apprécié face au dollar américain ces dernières semaines. Ce qui pourrait atténuer les pressions inflationnistes liées aux importations et compliquer le calendrier des prochaines hausses.

La croissance reste sur la bonne voie, souligne Gregor MA Hirt mais les perspectives sont devenues plus incertaines dans un contexte de tensions commerciales mondiales.

"Le gouverneur de la BoJ, M. Ueda, a signalé la poursuite de la normalisation de la politique monétaire si les perspectives actuelles se confirment, mais a également souligné la nécessité d'évaluer avec prudence l'évolution des risques", rappelle AllianzGI.