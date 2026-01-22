La BNSF prévient que la tempête hivernale entravera le trafic ferroviaire dans les corridors du centre des États-Unis

La compagnie ferroviaire BNSF, propriété de Berkshire Hathaway BRKa.N , a annoncé jeudi qu'une tempête hivernale allait perturber les opérations sur les principaux corridors, alors que de fortes chutes de neige, des vents violents et un froid extrême menacent la circulation des trains.

La compagnie ferroviaire a prévenu ses clients qui transportent des marchandises dans les régions touchées par la tempête qu'ils devaient s'attendre à des retards et à des temps de transit plus longs, et a indiqué que les expéditions pourraient temporairement emprunter des itinéraires non standard, passer par des endroits peu familiers ou subir des échanges atypiques pendant la perturbation.

Une tempête hivernale de grande ampleur va s'abattre sur les infrastructures de transport et d'énergie des États-Unis et menacera de perturber gravement les compagnies aériennes, les chemins de fer et les fournisseurs d'électricité alors que de fortes chutes de neige, du verglas et des températures inférieures à zéro traverseront plus de deux douzaines d'États.

BNSF a déclaré que la tempête perturberait une large bande du centre des États-Unis en se déplaçant d'ouest en est, affectant ses opérations dans le centre de l'Oklahoma, le nord de l'Arkansas, le sud du Missouri et l'ouest du Kentucky avec des chutes de neige de 8 à 15 pouces.

Plus tôt dans la journée, la compagnie ferroviaire CSX

CSX.O a déclaré qu'elle surveillait de près une tempête hivernale qui pourrait perturber les opérations dans plusieurs États américains à mesure que la tempête se renforce et se déplace sur son réseau.