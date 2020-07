Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Biélorussie annonce la capture d'une trentaine de mercenaires russes Reuters • 29/07/2020 à 14:43









(Actualisé avec chiffre et nationalité des mercenaires capturés) MINSK, 29 juillet (Reuters) - Les forces de sécurité biélorusses ont capturé 33 mercenaires russes appartenant au groupe de sécurité Wagner dans la nuit de mardi à mercredi près de Minsk, la capitale, rapporte l'agence de presse Belta. Deux cents membres du groupe au total sont entrés dans le pays, a ajouté l'agence, citant une source policière. Belta a publié une liste de noms, surnoms et dates de naissance des mercenaires russes présumés. L'annonce intervient en pleine campagne électorale dans l'ex-république soviétique, où Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 26 ans, briguera le 9 août prochain un nouveau mandat. Fin juin, il a accusé des "forces russes et polonaises" d'ingérence dans la campagne. (Andrei Makhovsky version française Henri-Pierre André et Jean-Stéphane Brosse)

