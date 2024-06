La BCE plus pessimiste sur l'inflation en 2024 et 2025

(AOF) - A l’occasion de sa décision de politique monétaire, la BCE indique que les projections établies par les services de l’Eurosystème pour l’inflation globale et l’inflation sous-jacente en 2024 et 2025 ont été revues à la hausse par rapport aux projections de mars. " Malgré les progrès observés ces derniers trimestres, les tensions sur les prix d’origine interne restent fortes, en raison de la croissance élevée des salaires, et l’inflation devrait rester supérieure à l’objectif pendant une grande partie de l’année prochaine ", observe l’institution.

L'inflation globale s'établira en moyenne à 2,5% en 2024, 2,2% en 2025 et 1,9% en 2026. La BCE visait auparavant 2,3% en 2024 et 2% en 2025. L'estimation pour 2026 n'est pas modifiée.

S'agissant de l'évolution des prix hors énergie et produits alimentaires, ils sont attendus en hausse moyenne de 2,8% en 2024, de 2,2% en 2025 et de 2% en 2026. Les précédente prévisions s'élevaient respectivement à 2,6 % pour 2024 et à 2,1 % pour 2025. L'estimation pour 2026 n'est pas modifiée.

La croissance économique devrait se redresser et s'établir à 0,9% en 2024, 1,4% en 2025 et 1,6% en 2026. La BCE anticipait auparavant respectivement 0,6% et 1,5% pour 2024 et 2025. L'estimation pour 2026 n'est pas modifiée.