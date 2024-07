Et Christophe Boucher de poursuivre sa réflexion : " Comme cela a été souligné lors du Forum de Sintra, la BCE aura besoin de discerner une tendance plutôt qu'un simple chiffre ponctuel favorable pour initier une baisse de taux. Les responsables de la BCE ont confirmé qu'il y aurait au moins une baisse cette année, mais ils ont évité de s'en tenir à un programme spécifique afin de conserver une certaine marge de manœuvre. La réaction des marchés est restée discrète. Ils parient dans l'ensemble pour une première baisse des taux en novembre".

Pour ABN Amro IS, le maintien de l'indice de référence exclut une baisse des taux en juillet et légitime le discours prudent de la BCE.

(AOF) - Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions, a réagi au sujet de l'inflation (IPC) en zone euro pour le mois de juin. "L'IPC global a décéléré conformément aux attentes, à 2,5 % en glissement annuel, mais l'indice de base est resté inchangé, soit un peu plus que le consensus", souligne-t-il. Selon lui, "la trajectoire désinflationniste semble lente, ce qui signifie que la BCE optera pour une politique d'assouplissement progressive".

"La BCE optera pour une politique d'assouplissement progressive" (ABN Amro IS)

