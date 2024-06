"La BCE ne passera pas à une politique accommodante avant un certain temps" (Franklin Templeton)

(AOF) - "Conformément aux attentes, la BCE a réduit ses taux de 25 points de base pour la première fois en cinq ans. Elle s'est engagée dans un cycle de réduction des taux qui la ramènera vers les taux neutres, qui devraient se situer autour de 2%", pose d'entrée David Zahn, responsable – European Fixed Income chez Franklin Templeton.

L'économiste poursuit sa réflexion sur le sujet : "La BCE continue de prévoir une inflation de 1,9% en 2026, date à laquelle les réductions de taux auront un impact. Cette approche semble très prudente et conforme à notre opinion selon laquelle la BCE ne réduira pas rapidement ses taux et ne passera pas à une politique accommodante avant un certain temps. Cette approche est favorable au marché obligataire européen, car elle permettra à l'inflation de revenir à son niveau cible tout en soutenant l'économie européenne".