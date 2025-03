"La BCE devrait maintenir le cap d’une baisse des taux de 25 points de base" (AllianzGI)

(AOF) - La BCE devrait maintenir le cap d’une baisse des taux de 25 points de base lors de sa réunion du jeudi 6 mars. Des réductions supplémentaires au premier semestre restent à l'ordre du jour", estime Michael Krautzberger, Global CIO Fixed Income chez AllianzGI. Ce dernier met en avant la morosité de la croissance de la zone euro "malgré les signes de reprise en Allemagne, plus grande économie de la région".

"Les tensions croissantes dans les relations entre les États-Unis et l'Europe sur les politiques commerciales et de sécurité, ainsi que les défis structurels en matière de croissance, sont les principaux facteurs qui entravent les espoirs d'une reprise économique plus durable dans la zone euro", poursuit Michael Krautzberger.

Il ajoute que les marchés des taux d'intérêt à court terme prévoient des baisses de taux de la BCE consécutives jusqu'en juin, portant le taux de dépôt à 2 %, avec un risque que le taux de dépôt soit inférieur à 2 % avant la fin de l'année.

"À court terme, nous souscrivons largement à cette évaluation, compte tenu des risques qui pèsent encore sur l'activité régionale", conclut AllianzGI.