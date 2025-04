La BCE autorise Crédit Agricole S.A. à accroitre sa participation dans Banco BPM

(AOF) - Crédit Agricole S.A. annonce que la BCE a autorisé le groupe bancaire -dans le cadre du régime de participation qualifiée – à franchir le seuil de 10% du capital de Banco BPM et, par conséquent, à détenir une participation allant jusqu'à 19,9%. Au cours quatrième trimestre 2024 et du premier trimestre 2025, Crédit Agricole S.A. a conclu des instruments additionnels relatifs aux actions Banco BPM et dispose désormais d'une position en produits dérivés portant sur 9,9% du capital du groupe bancaire italien.