La BCE assouplit sa politique monétaire, les tensions commerciales pèsent sur les perspectives

La BCE indique que si l'économie de la zone euro a développé une certaine résilience face aux chocs mondiaux, les perspectives de croissance se sont détériorées du fait de l'intensification des tensions commerciales. " L'incertitude accrue devrait affaiblir la confiance des ménages et des entreprises, tandis que les réactions négatives et volatiles des marchés aux tensions commerciales devraient entraîner un durcissement des conditions de financement. Ces facteurs pourraient par ailleurs peser sur les perspectives économiques de la zone euro ", prévient-elle.

(AOF) - Le conseil des gouverneurs a décidé, ce jeudi, d’abaisser les trois taux d’intérêt directeurs de la Banque centrale européenne de 25 points de base, jugeant que le processus de désinflation est en bonne voie. En conséquence, les taux d’intérêt de la facilité de dépôt, des opérations principales de refinancement et de la facilité de prêt marginal seront ramenés à respectivement 2,25 %, 2,40 % et 2,65 % à compter du 23 avril 2025.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.