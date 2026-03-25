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La base d'exploitation et de maintenance du parc éolien offshore de Thor de RWE a été inaugurée
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 15:31

RWE a inauguré officiellement sa nouvelle base d'exploitation et de maintenance du parc de Thor, le plus grand parc éolien offshore du Danemark.

D'une superficie de 2 300 mètres carrés répartis sur trois étages, ce bâtiment ultramoderne abrite les installations nécessaires au bon fonctionnement du parc éolien offshore de Thor, notamment une salle de contrôle, des entrepôts et des bureaux.

Les travaux de construction offshore du parc éolien de 1,1 gigawatt progressent bien et conformément au calendrier prévu. L'année dernière, la sous-station offshore et toutes les fondations ont été installées avec succès. Début mars, la première des 72 éoliennes - d'une capacité maximale de 15 mégawatts chacune - a été mise en place.

La première production d'électricité a été injectée récemment dans le réseau danois.

Le parc éolien offshore de Thor est un projet conjoint de RWE (51 %) et de Norges Bank Investment Management (49 %). RWE est responsable de la construction et de l'exploitation tout au long du cycle de vie de Thor.

Thomas Michel, directeur des opérations de RWE Offshore Wind : " Une fois Thor pleinement opérationnel en 2027, une équipe dédiée de 50 à 60 spécialistes travaillera 24 h/24 et 7 j/7 pendant au moins les 30 prochaines années pour exploiter et entretenir le plus grand parc éolien offshore du Danemark. En assurant la rotation des 72 turbines, notre équipe Thor produira de l'électricité propre pour un million de foyers danois. "

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