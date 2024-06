La Banque Wormser Frères lance un fonds valeurs internationales durables

(AOF) - La Banque Wormser Frères annonce le lancement du fonds valeurs internationales durables par sa société de gestion Wormser Frères Gestion, en prolongement de son fonds WF Valeurs Internationales qui fête ses 45 ans. Les objectifs de ce nouveau fonds (article 9 SFDR, SRI 4 ) sont de délivrer de la performance absolue, avec une gestion active dans des actions d’entreprises internationales durables sur la période de placement recommandée de 5 ans.

Son approche d'investissement est thématique et fondée sur les mégatendances qui émergent fréquemment dans l'économie américaine. L'univers d'investissement s'inscrit dans trois tendances de fond : la santé et le bien-être, l'innovation et l'environnement. Les entreprises sélectionnées sont des entreprises actives tant dans la zone euro qu'aux Etats Unis.

Ce nouveau fonds vient renforcer l'engagement de la banque dans la finance durable avec déjà 83% des encours cotés gérés par la banque article 8 ou 9 SFDR. La Banque Wormser Frères s'appuie sur une méthodologie propriétaire développée depuis 2018 pour l'analyse extra-financière ; cette méthodologie combine exclusion de secteurs, notation ESG, notation d'impact et évaluation du caractère durable de l'activité de l'entreprise.

L'objectif est d'atteindre un minimum de 90% de valeurs durables (en pourcentage de l'actif net) dans ce nouveau fonds.

Marc Wormser, directeur général de la Banque Wormser Frères a commenté : " (...) Nous poursuivons, avec ce nouveau fonds durable, l'objectif de devenir un acteur de référence de la finance durable. "