La Banque TD du Canada affiche une forte hausse de son bénéfice grâce à des revenus d'intérêts soutenus

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La Banque Toronto-Dominion TD.TO a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre,grâce à la résilience de l'économie canadienne qui a contribué à la progressiondes revenus d'intérêts de la banque .

Les banques canadiennes ont largement maintenu leur rentabilité malgré les tensions commerciales avec les États-Unis et l'incertitude géopolitique générale, soutenues par une économie résiliente et la vigueur des activités génératrices de commissions telles que la gestion de patrimoine et les marchés de capitaux.

Trois des six grandes banques canadiennes, BMO Financial

BMO.TO , la Banque de Nouvelle-Écosse BNS.TO et la Banque Nationale du Canada NA.TO , ont annoncé mercredi un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes des analystes.

La division des services bancaires aux particuliers et aux entreprises de la TD a enregistré une hausse de 15% de son bénéfice net, qui s'est établi à 1,93 milliard de dollars canadiens (soit 1,39 milliard de dollars américains). Son revenu net d'intérêts global – la différence entre ce que les banques gagnent sur les prêts et ce qu'elles versent sur les dépôts – a bondi à 8,86 milliards de dollars canadiens au cours du trimestre, contre 8,13 milliards de dollars canadiens un an plus tôt.

Elle a déclaré un bénéfice net ajusté de 4,17 milliards de dollars canadiens, soit 2,38 dollars canadiens par action, contre 3,63 milliards de dollars canadiens, soit 1,97 dollar canadien par action, un an plus tôt.

Ses actions ont progressé d'environ 20% depuis le début de l'année, surperformant l'indice TSX dans son ensemble.

(1 $ = 1,3865 dollar canadien)