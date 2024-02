La Banque Scotia va créer un courtier en valeurs mobilières canadien détenu par des actionnaires autochtones

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

par Nivedita Balu et Arasu Kannagi Basil

La Banque de Nouvelle-Écosse BNS.TO a déclaré vendredi qu'elle mettrait en place le premier courtier en valeurs mobilières appartenant à des autochtones au Canada, ce qui encouragerait la participation de la communauté aux marchés financiers et créerait de nouvelles opportunités.

Cedar Leaf Capital a été créée en partenariat avec deux sociétés de développement autochtones et une Première nation, chacune détenant 23,3 % des parts, le reste étant contrôlé par la Scotia. Toutefois, la Scotia réduira sa participation une fois que Cedar Leaf Capital aura mis en place ses propres opérations.

Cedar Leaf Capital, qui n'a pas encore reçu l'approbation des autorités réglementaires, vendra une large gamme de produits d'investissement à des clients institutionnels dans tout le Canada.

Les communautés autochtones représentent environ 5 % des quelque 40 millions d'habitants du Canada, mais elles se heurtent depuis longtemps à des obstacles qui les empêchent d'accéder aux capitaux nécessaires à l'acquisition de participations, ce qui limite leur participation aux projets d'infrastructure.

Elles souffrent également de niveaux de pauvreté plus élevés et d'une espérance de vie plus faible que les autres Canadiens, et sont plus souvent victimes de crimes violents, de toxicomanie et d'incarcération. Mais le gouvernement fédéral a lancé plusieurs initiatives pour améliorer leur niveau de vie et les communautés autochtones elles-mêmes se sont montrées plus intéressées par la participation à de grands projets d'exploitation des ressources où elles détiennent des droits fonciers.

Nommée d'après la feuille de cèdre qui est originaire de nombreuses communautés indigènes d'Amérique du Nord, la société s'efforcera d'encourager une plus grande participation des indigènes aux marchés financiers et offrira des services de conseil financier aux clients institutionnels au Canada, en se concentrant plus particulièrement sur les titres à revenu fixe.

Le gouvernement canadien a présenté un plan visant à vendre des actions aux communautés autochtones dans le cadre du projet d'expansion Trans Mountain, d'une valeur de 30,9 milliards de dollars canadiens.

La Banque Scotia a nommé Clint Davis au poste de directeur général de Cedar Leaf Capital. Il a plus de vingt ans d'expérience avec les banques et les organisations autochtones au Canada.

"Vous avez cette opportunité émergente avec les communautés qui considèrent les marchés financiers comme une opportunité d'accès au capital", a déclaré M. Davis lors d'une interview.

Il a indiqué que la société a été créée à la suite d'une demande de renseignements émanant d'un client spécialisé dans les marchés publics autochtones.

Environ 70 % des grandes entreprises canadiennes ont un plan de réconciliation pour travailler avec les populations autochtones, ce qui donne à Cedar Leaf Capital la possibilité de fournir un "service différencié", a déclaré M. Davis.

La Banque canadienne de l'infrastructure a également lancé un produit destiné à aider les communautés des Premières nations, des Métis et des Inuits à acquérir des participations dans des projets d'infrastructure sur leurs territoires traditionnels.