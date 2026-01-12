La Banque Scotia relève son objectif de prix pour la société de services publics Vistra

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 janvier - ** La Banque Scotia relève son objectif de prix pour l'entreprise de services publics Vistra VST.N de 287 $ à 293 $

** Le nouveau PT représente une hausse de 76,11 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La maison de courtage affirme que l'accord d'achat d'électricité de VST avec Meta META.O a cimenté la position de la société en tant que premier acteur parmi les producteurs d'électricité indépendants pour les contrats d'alimentation des centres de données

** L'accord fait plus que doubler la capacité des centres de données et des hyperscalers précédemment signée par VST

** Il s'agit du type d'accord que les investisseurs recherchaient, selon nous, suite à la sous-performance relative des actions", indique la Banque Scotia

** La maison de courtage s'attend à ce que l'accord apaise les inquiétudes des investisseurs concernant les contrats de centres de données et voit d'autres accords à venir, soutenus par les récentes acquisitions de gaz et les investissements en cours

** 18 courtiers sur 20 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 2 à "conserver", le PT médian est de 232 $ - données compilées par LSEG

** En 2025, VST était en hausse de 3,12%