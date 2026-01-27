La Banque Scotia réduit le PT de Datadog, en tenant compte de l'exposition à OpenAI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
27 janvier - ** La Banque Scotia réduit le PT de l'entreprise de sécurité informatique Datadog DDOG.O à 180 $, contre 217 $ auparavant, pour tenir compte de l'exposition de l'entreprise à l'OpenAI
** Le nouveau PT implique toujours une hausse de 31,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** « Nous estimons qu'OpenAI contribue actuellement à environ 310 millions de dollars de revenus annualisés » - Le courtier
** Les services de sécurité en nuage de Datadog permettent aux entreprises de suivre, de gérer et de sécuriser l'adoption de modèles d'IA
** La note moyenne de 42 analystes est "acheter", leur PT médian est de 200 $ - données compilées par LSEG
** En 2025, l'action a chuté de 4,8 %
