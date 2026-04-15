La banque régionale américaine F.N.B. progresse après avoir dévoilé un nouveau programme de rachat de 250 millions de dollars

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15 avril - ** Les actions de la banque régionale américaine F.N.B. Corp FNB.N augmentent de 1,6 % à 18,02 dollars avant bourse ** FNB a dévoilé mardi en fin de journée un nouveau programme de rachat d'actions de 250 millions de dollars

** La société augmente également son dividende trimestriel de 8 % à 0,13 $ par action

** L'annonce est un net positif, bien que quelque peu anticipée, car la direction a déjà fait part de la possibilité d'augmenter le dividende à court terme", déclare Daniel Tamayo, analyste chez Raymond James

** L'annonce est une confirmation supplémentaire de la préférence de FNB pour le déploiement de capital organique et le retour du capital excédentaire aux actionnaires par rapport à l'évaluation d'opportunités significatives de fusions et d'acquisitions, dit Tamayo

** Les huit sociétés de courtage qui couvrent l'action l'évaluent à "acheter" ou plus; PT médian de 20 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions FNB ont augmenté de 3,7 % depuis le début de l'année