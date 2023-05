La Banque Postale lance un nouveau fonds obligataire, LBPAM ISR Obli Février 2029

(AOF) - La Banque Postale Asset Management et Louvre Banque Privée annoncent la commercialisation d’un nouveau fonds obligataire à échéance, baptisé LBPAM ISR Obli Février 2029. Majoritairement investi en titres High Yield (à haut rendement ou caractère spéculatif), il est conçu et géré par LBP AM et distribué par Louvre Banque Privée. LBPAM ISR Obli Février 2029 sera proposé aux clients de Louvre Banque Privée au sein de contrats d’assurance-vie et de contrats de capitalisation des assureurs partenaires, durant une période de commercialisation qui s’étend jusqu’au 15 juillet 2023.

La Banque Postale Asset Management (LBP AM) et Louvre Banque Privée indiquent que leur nouveau fonds LBPAM ISR Obli Février 2029 figure parmi les rares solutions d'investissement obligataire à échéance, certifiées par le Label ISR. Il répond aux exigences de reporting de l'article 8 du règlement SFDR et se distingue par un profil de risque mesuré (SRI 2), ainsi qu'un niveau de durabilité inédit pour cette classe d'actifs (25% au minimum).

Les deux établissement soulignent que la hausse continue des taux d'intérêt au cours des derniers trimestres a notamment permis une reconstitution des spreads (écarts de taux), ouvrant la voie à des points d'entrée désormais intéressants.

" Le cycle de normalisation des taux d'intérêt a permis à la classe d'actifs de retrouver son attrait, après quasiment quinze ans de taux à des niveaux remarquablement bas. Dans l'intérêt des porteurs, nous souhaitions déployer cette solution dans une séquence propice, autrement dit pas trop tôt, pour laisser s'estomper la volatilité observée au début de la remontée des taux ", détaille Vincent Cornet, Directeur des Gestions chez LBP AM.