La Banque Postale AM voit sa collecte reculer à 2Md€ en 2022

(NEWSManagers.com) - La Banque Postale Asset Management (LBP AM) et sa filiale Tocqueville Finance ont annoncé ce 30 janvier avoir réalisé une collecte nette de plus de deux milliards d'euros en 2022. Les encours sous gestion s'élevaient fin décembre à 56 milliards d’euros. En 2021, la filiale de La Banque Postale avait collecté 3 milliards d'euros. Ses encours s'établissaient à 60 milliards, soit un recul l'an dernier de près de 7% qui reste contenu par rapport à la baisse généralisée des marchés.

La collecte 2022 s'est divisée quasiment à parts égales entre les clients institutionnels et le segment de la distribution. Les premiers ont notamment choisi des fonds à impact, classés article 9, que sur les actifs cotés, ainsi que des stratégies actions et convertibles ISR via plusieurs appels d’offres.

« En 2023, notre priorité continuera de porter sur la concrétisation de nos engagements en faveur d’une transition juste, le développement de nouvelles expertises au service de nos clients et notre diversification géographique», commente Emmanuelle Mourey, présidente du directoire de LBP AM,