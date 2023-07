La Banque Postale AM s’est opposée à près de 30% des résolutions en assemblées générales

- La Banque Postale Asset Management (LBP AM) a annoncé avoir voté à 876 assemblées générales d’entreprises, réparties dans 33 pays entre janvier et juillet 2023. Ce chiffre intègre les droits de vote de sa filiale Tocqueville Finance. LBP AM s’était fixée pour objectif de voter en 2023 sur environ 98% de ses encours en actions qui étaient de 12,7 milliards d’euros à fin juin 2023. Elle indique relever ce niveau afin d’exercer 100% de ses droits de vote d’ici à 2025.Sur les sept premiers mois de l’année 2023, l’exercice de ses droits de vote a généré un taux d’opposition de 29,4% aux résolutions soumises par les managements d’entreprise.LBP AM indique que les critères de sa politique de vote ont été renforcés en 2023, notamment sur les stratégies de transition énergétique et écologique via les résolutions dites « say-on-climate » / « say-on-nature ». Au cours de sa mise en application au premier semestre, LBP AM s’est prononcée sur 14 de ces résolutions et s’est opposée à six d’entre elles dont les plans ne respectaient pas ses attentes, explique-t-elle. Elle rappelle que «cette année encore», elle s’est opposée à l’ensemble des résolutions « say-on-climate » des sociétés pétrolières et gazières soumises au vote. A lire aussi: « Say on plastic », l'ambition actionnariale Le groupe a participé à quelques actions collaboratives d’actionnaires minoritaires par exemple celles qui ont concerné Engie (résolution proposant un vote consultatif sur le say-on-climate), TotalEnergies (résolution consultative sur l’alignement avec les objectifs du GES) et Carrefour (point portant sur le reporting des émissions carbone). Enfin, LBP AM précise avoir soutenu environ 77% des résolutions ESG externes sur lesquelles elle s’est exprimée. «Nous avons notamment été appelés à voter sur 12 résolutions qui concernaient la biodiversité et les avons toutes soutenues».

Réjane Reibaud