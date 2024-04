La Banque Postale AM : "la croissance américaine ne ralentit toujours pas au premier trimestre"

(AOF) - "Les données de mars montrent que la croissance américaine ne ralentit toujours pas au premier trimestre et reste au-dessus de son rythme tendanciel. Les ventes au détail ont augmenté de 0,7% en valeur en mars après une hausse plus forte qu'initialement estimée en février (0,9% au lieu de 0,6%). Surtout, les ventes aux détails cœurs, qui sont utilisées pour estimer la consommation de biens dans le PIB, ont augmenté de 1,1% en mars", explique La Banque Postale AM.

"Or, comme les prix des biens cœurs ont légèrement baissé en mars, cela signifie que la consommation de biens en volume est dynamique à la fin du trimestre. La consommation des ménages américains continue de croître à un rythme supérieur à 3% au premier trimestre et conserve une dynamique favorable au début du second trimestre, ce qui limite le risque de ralentissement abrupte de la croissance en milieu d'année", précise l'asset manager.

Par ailleurs, la production industrielle américaine augmente de 0,4% en mars pour le deuxième mois consécutif. Elle est tirée par la production industrielle, qui atteint un plus haut depuis 2022 après s'être stabilisée en début d'année.

Seule l'activité immobilière déçoit en mars, avec une nette baisse des mises en chantier et des permis de construire qui fait plus qu'annuler son rebond de février. Cela suggère que la hausse des taux de crédits immobiliers, qui augmente au-dessus des 7% en avril, pèse de nouveau sur l'activité.

Cela dit, les permis de construire pour les maisons individuelles, la série la moins volatile, baissent pour la première fois depuis 15 mois en mars, mais restent en légère hausse sur le trimestre. Cela suggère que l'investissement résidentiel restera positif au premier trimestre, comme depuis mi-2023, même si les perspectives pour le secteur s'assombrissent un peu.