La Banque Postale AM : "L'inflation sous-jacente américaine va encore baisser"

(AOF) - L'inflation américaine est ressortie 0,1 point au-dessus des attentes en février, ce qui est la troisième surprise à la hausse consécutive. L'inflation totale accélère de 3,1 à 3,2% en raison de la hausse des prix de l'énergie. Mais la surprise vient de l'inflation sous-jacente qui reste proche de 4% et cesse de ralentir en rythme séquentiel.

"Pourtant, la reprise de la baisse de l'inflation dans les logements après sa hausse surprise en janvier est rassurante, tout comme le fait que l'inflation alimentaire et l'inflation des biens soient désormais totalement normalisées. Mais le problème reste la persistance de l'inflation dans les services domestiques, ce que la Fed ne va pas apprécier car c'est la partie de l'inflation la plus liée aux tensions dans l'économie et le marché de travail", explique La Banque Postale AM, suite à la publication de ces données sur l'inflation aux Etats-Unis.

L'asset manager continue de penser que l'inflation sous-jacente va baisser encore un peu dans les prochains mois, après la saisonnalité négative du début d'année. Mais ces derniers chiffres renforcent sa crainte que l'inflation américaine atterrisse au-dessus de 3% dans la seconde partie de l'année, et reste donc au-dessus de la cible de 2% de la Fed.