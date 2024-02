La Banque Palatine lance Palatine Avenir 2032

Si l'indice venait à clôturer en-dessous de ce niveau à la maturité, alors les investisseurs seraient exposés à la perte de l'indice et subiraient donc une perte en capital pouvant être partielle ou totale.

(AOF) - La Banque Palatine, banque des ETI et filiale du Groupe BPCE, a procédé au lancement auprès de ses clients de Palatine Avenir 2032. Il s'agit d'un titre de créance dédié aux investisseurs souhaitant profiter de la hausse potentielle du marché actions international dans la limite, le cas échéant, du mécanisme de remboursement anticipé automatique, tout en bénéficiant du remboursement de l’intégralité du capital à maturité tant que, à cette date, l’indice sous-jacent Solactive Transatlantic Diversified Selection Index AR5 ne baisse pas en dessous de 50% de son niveau initial.

