La banque numérique PicPay dépose un dossier d'introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 21:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 2 à 4)

La banque numérique brésilienne PicPay a déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis lundi.

Le marché américain des introductions en bourse a retrouvé son élan en 2025, mais les espoirs d'un rebond plus important ont été tempérés par la volatilité due aux droits de douane, une fermeture prolongée du gouvernement et un effondrement en fin d'année des actions liées à l'intelligence artificielle.

PicPay vise à s'inscrire sur le Nasdaq sous le symbole "PICS".

Citigroup, BofA Securities et RBC Capital Markets sont les coordinateurs mondiaux de l'offre.

