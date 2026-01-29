 Aller au contenu principal
La banque numérique brésilienne Nubank obtient une première approbation pour une charte bancaire américaine
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 21:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La banque numérique brésilienne Nubank a reçu l'approbation conditionnelle de l'Office of the Comptroller of the Currency (OCC) pour établir une banque aux États-Unis, a déclaré la société jeudi dans un dépôt de titres.

* Nubank a demandé une charte de banque nationale aux États-Unis en septembre, alors qu'elle cherche à s'étendre au-delà de l'Amérique latine.

* La banque numérique doit encore obtenir les approbations nécessaires de la Réserve fédérale et de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), a déclaré la société.

* La charte bancaire permettrait à Nubank d'offrir des comptes de dépôt, des cartes de crédit, des prêts et la garde d'actifs numériques aux clients américains, a déclaré la banque.

* Nubank a déclaré qu'elle est maintenant dans la "phase d'organisation de la banque", travaillant à satisfaire d'autres conditions de l'OCC, tout en attendant les approbations supplémentaires.

* "Au cours de cette phase, la société se concentrera sur la capitalisation complète de l'institution dans les 12 mois et sur l'ouverture de la banque dans les 18 mois", a-t-elle déclaré.

