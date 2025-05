La Banque nationale tchèque assouplit sa politique monétaire

(AOF) - Sans surprise, la Banque centrale tchèque a réduit de 25 points de base son principal taux directeur à 3,5%. Six membres du comité de politique monétaire ont voté en faveur de cette décision, et un membre a voté pour le maintien des taux. " La mesure prise aujourd'hui n'est que très prudente et la politique monétaire reste et restera restrictive ", a-t-elle expliqué. L'inflation se situe à l'intérieur de la marge de tolérance autour de l'objectif de la Banque centrale depuis janvier 2024.

Lors de ses prochaines réunions, le comité fondera ses décisions sur la base des nouvelles données disponibles et de leurs implications pour les perspectives d'inflation.

Sur le marché des changes, l'euro perd 0,14% à 24,8867 couronnes tchèques.