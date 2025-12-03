La Banque européenne de réarmement cherche à fusionner avec une banque multilatérale rivale soutenue par JPMorgan

L'ERB propose une fusion pour consolider ses efforts et séduire les gouvernements

L'ERB et le DSRB recherchent le soutien des gouvernements

Le DSRB est soutenu par la Deutsche Bank et JPMorgan

(Ajoute des détails sur les banques qui soutiennent le DSRB au paragraphe 5, et le commentaire d'ING au paragraphe 11) par Maria Martinez et Iain Withers

BERLIN/LONDRES, 3 décembre - La Banque européenne de réarmement (ERB), une initiative visant à créer une banque soutenue par l'État pour la défense dans le contexte du pire conflit que la région ait connu depuis la Seconde Guerre mondiale, a proposé de fusionner avec une banque rivale soutenue par JPMorgan afin de séduire les gouvernements.

Les deux projets visent à financer la défense en Europe, où les pays se sont engagés à augmenter considérablement leurs dépenses militaires depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il y a près de quatre ans.

Guy de Selliers, un dirigeant de l'initiative ERB, a déclaré lors d'un événement à Berlin mardi qu'il avait écrit à la Banque de défense, de sécurité et de résilience (DSRB) la semaine dernière "pour dire que nous aimerions fusionner les deux équipes parce qu'il n'est pas utile d'avoir deux organisations qui parlent toutes les deux de créer une banque multilatérale et qui se font concurrence."

La DSRB a déclaré à Reuters mercredi qu'elle ne commentait pas les spéculations. Deutsche Bank DBKGn.DE , JPMorgan JPM.N , Commerzbank CBKG.DE et ING INGA.AS font partie d'un groupe d'une demi-douzaine de banques qui soutiennent la DSRB, selon le site web de la banque multilatérale.

L'ERB et le DSRB visent tous deux à créer une institution bénéficiant d'une notation de crédit triple A - la plus élevée - afin de mobiliser rapidement des capitaux pour les marchés publics de la défense européenne, mais ils diffèrent quant à la composition proposée et aux conditions de prêt.

L'ERB se concentre sur les membres européens de l'Otan et prête aux taux du marché. Le DSRB a cherché à élargir sa composition en y incluant le Canada.

Les discussions avec les gouvernements se poursuivent, mais jusqu'à présent, seule la Pologne a approuvé l'ERB, a déclaré M. de Selliers. Le ministère polonais des affaires étrangères n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

"Nous avons discuté avec de nombreux gouvernements et nous avons reçu des réponses très positives. Personne n'a été en mesure de trouver une faille fatale", a déclaré M. de Selliers.

La France a fait l'éloge de la proposition, mais a exprimé des inquiétudes quant à la souveraineté et à la capacité financière, a déclaré M. de Selliers, ajoutant que l'équipe espérait que Paris "se rallierait". Le ministère français des finances n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Un porte-parole d'ING a déclaré qu'il n'avait aucun commentaire à faire sur la proposition de fusion spécifique, mais a ajouté que la banque néerlandaise soutenait une initiative multilatérale visant à soutenir les capacités de défense de l'Europe "quelle que soit la forme qu'elle prenne".

JPMorgan et Commerzbank ont refusé de commenter, tandis que Deutsche Bank n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

DES PROPOSITIONS SIMILAIRES, UN CHAMP D'APPLICATION DIFFÉRENT

L'ERB a été proposée en janvier par l'ancien ministre britannique de la défense, Nick Carter, ainsi que par M. de Selliers, ancien membre du comité exécutif de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, et par Edward Lucas, conseiller principal au Centre d'analyse de la politique européenne à Washington.

Elle a invité les pays européens de l'Otan à devenir actionnaires et espère générer jusqu'à 250 milliards d'euros (292 milliards de dollars) de prêts sur les marchés des capitaux en mobilisant environ 10 milliards d'euros des actionnaires membres, versés sur trois ans, selon un mémo de l'ERB communiqué à Reuters dimanche.

Le DSRB, proposé par d'anciens conseillers en sécurité de l'Otan, d'anciens militaires de haut rang et des banquiers, vise à lever 100 milliards de livres (133 milliards de dollars) pour financer des projets de défense, en particulier dans les pays qui peuvent avoir du mal à accéder à des financements moins onéreux.

Le DSRB a subi un revers en septembre lorsque des fonctionnaires britanniques ont déclaré à Reuters que Londres ne la soutiendrait pas.

Le DSRB a déclaré à l'époque que les mécanismes financiers pour le financement de la défense suscitaient un large intérêt au niveau international, mais que les gouvernements n'en étaient qu'au début du processus.

"Comme c'est toujours le cas avec les institutions multilatérales proposées, aucun pays n'a encore pris d'engagement formel", a ajouté le DSRB.

LES PROPOSITIONS DES PRÊTEURS MULTILATÉRAUX CHERCHENT LE SOUTIEN DES GOUVERNEMENTS

Le groupe ERB a également eu des discussions avec le gouvernement allemand, que M. de Selliers a déclaré être en cours, tout en refusant de fournir des détails. Le ministère allemand des finances s'est refusé à tout commentaire.

"Nous sommes dans une situation d'urgence en matière de défense", a déclaré Jessica Berlin, responsable de l'initiative ERB en Allemagne et chargée de recherche au Centre d'analyse des politiques européennes. "Cette banque a besoin de l'Allemagne et l'Allemagne a besoin de cette banque."

L'urgence des discussions gouvernementales a fluctué en fonction des développements géopolitiques, atteignant un sommet lors de la préparation du sommet de l'Otan au début de l'année et perdant de l'élan par la suite, a déclaré M. de Selliers, alors que les pourparlers de paix pour mettre fin à la guerre en Ukraine progressent.

"Ce que nous faisons maintenant, c'est essayer d'amener les dirigeants politiques à passer du problème numéro cinq au problème numéro un et à faire en sorte que les choses se fassent."

(1 $ = 0,7520 livre)

(1 $ = 0,8576 euro)