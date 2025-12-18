La Banque du Mexique abaisse son taux d'intérêt de référence à 7,00 %

La Banque du Mexique a abaissé son taux d'intérêt de référence de 25 points de base jeudi, le ramenant à 7,00 %.

La décision des cinq membres du conseil d'administration de la banque centrale n'a pas été unanime, a indiqué la banque dans un communiqué, le vice-gouverneur Jonathan Heath ayant voté pour le maintien du taux à son niveau antérieur de 7,25 %.