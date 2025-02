La Banque de Thaïlande surprend en réduisant ses taux

(AOF) - Le comité de politique monétaire de la Banque de Thaïlande a voté par 6 voix contre 1 pour réduire son taux directeur de 0,25 point de pourcentage, à 2%, avec effet immédiat. Un membre a voté pour le maintien du taux directeur. Les économistes s'attendaient à un statu quo. L'institution s'inquiète des risques de dégradation de la conjoncture. Sur le marché des changes, le dollar gagne 0,23% à 33,828 baht thaïlandais.

"L'économie thaïlandaise devrait croître plus lentement que prévu, en raison d'obstacles structurels dans la production manufacturière et de la concurrence des produits importés, malgré le soutien de la demande intérieure et du tourisme", a commenté la Banque centrale. "L'économie est également soumise à des risques accrus liés aux politiques commerciales des principales économies".

Elle s'attend par ailleurs à ce que l'inflation totale se stabilise autour de la limite inférieure de la fourchette cible en raison de facteurs liés à l'offre - en particulier la tendance à la baisse attendue des prix mondiaux du pétrole brut - ainsi que de facteurs structurels tels que la concurrence intense des prix des produits importés.

"Nous avions pensé que cette réunion était probablement trop précoce pour que la BoT prenne la mesure des changements potentiels dans les politiques commerciales américaines, avec une grande incertitude quant au calendrier ou au niveau probable des droits de douane" a réagi Barclays. La banque britannique anticipe 2 nouvelles baisses de taux, dont la prochaine en juin.