La Banque de Suisse réduit ses taux de 25 points de base comme prévu

La BNS a par ailleurs revu à la baisse ses prévisions d'inflation à 1,2% en 2024, contre 1,3% précédemment, 0,6% en 2025 contre 1,1% auparavant, et 0,7% en 2026, contre 1% attendu plus tôt.

(AOF) - La Banque nationale suisse a opté pour une réduction de ses taux d'intérêt de 25 points de base jeudi, portant, comme anticipé par les analystes, son taux directeur à 1%, son niveau le plus bas depuis début 2023. La BNS a enregistré sa troisième réduction de taux cette année. "La Banque nationale tient compte de la diminution de la pression inflationniste. D’autres baisses de taux peuvent s’avérer nécessaires au cours des prochains trimestres pour assurer la stabilité des prix à moyen terme", a déclaré la banque centrale suisse dans un communiqué.

