La Banque de Suède opte pour le statu quo, comme attendu
information fournie par AOF 18/12/2025 à 09:51

(AOF) - La Banque de Suède a décidé ce jeudi de maintenir son taux directeur à 1,75%, conformément aux prévisions. « Le Conseil d'administration a décidé de laisser le taux directeur inchangé et il devrait rester à ce niveau pendant un certain temps», a indiqué la Riksbank dans un communiqué. Elle tiendra le 29 janvier 2026 sa prochaine décision de politique monétaire. Après cette annonce, la couronne suédoise progressait vers 9h50 de 0,19%, à 0,0917 euro.

