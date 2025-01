La Banque de Norvège fait le choix du statu quo

(AOF) - La Banque de Norvège a décidé, comme attendu, de maintenir son taux directeur inchangé à 4,5%, au plus haut depuis 16 ans. Le Comité de la Norges Bank considère qu'une politique monétaire restrictive reste nécessaire pour stabiliser l'inflation autour de l'objectif, mais que le moment de commencer à assouplir la politique monétaire approche à grands pas. "Le taux directeur sera probablement réduit en mars", a fait savoir la gouverneure, Ida Wolden Bache.

