La Banque de Montréal vise un rendement des capitaux propres de 15 % grâce à la croissance de son patrimoine et de ses activités aux États-Unis

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La Banque de Montréal BMO.O a déclaré jeudi qu'elle visait un rendement des capitaux propres de plus de 15 % d'ici 2028 , en misant sur la croissance de ses activités de gestion de patrimoine et aux États-Unis. La banque a "une ligne de mire claire vers un ROE de 15%" et "accélère la croissance dans chacune de ses activités pour atteindre cet objectif", a déclaré le directeur général Darryl White lors de la journée des investisseurs de BMO.

"Nos activités sur les marchés des capitaux en Amérique du Nord continuent d'être un moteur de croissance pour nous", a ajouté M. White.

La banque canadienne a déclaré un rendement des capitaux propres de 12,1 % au premier trimestre, une mesure qui reflète l'efficacité avec laquelle elle produit des bénéfices pour ses actionnaires.

Ces commentaires interviennent dans un contexte de tensions géopolitiques accrues, notamment la guerre en Iran , qui ont fait grimper les prix du pétrole, augmentant les risques d'inflation et assombrissant les perspectives économiques mondiales. La stratégie de BMO s'inscrit dans le long terme et est conçue pour être performante quelle que soit la conjoncture économique, a déclaré M. White, ajoutant que l'environnement géopolitique, qui évolue rapidement, reste très dynamique.

La banque a traversé avec succès des périodes de perturbation et de changement et a toujours soutenu ses clients, a-t-il ajouté.

Les investisseurs surveillent de près la capacité de la banque à réaliser des économies de coûts et des synergies de revenus alors qu'elle renforce sa présence aux États-Unis sur un marché très concurrentiel.