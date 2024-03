La Banque de Hongrie assouplit sa politique monétaire

(AOF) - La banque de Hongrie a, sans surprise, annoncé une baisse de 75 points de base de son principal taux directeur à 8,25%. Elle avait déjà assoupli sa politique monétaire de 100 points de base en février. "La désinflation est forte et générale dans l'économie hongroise", a expliqué la Banque centrale. "En février, les prix à la consommation ont augmenté de 3,7 % en termes annuels et, par conséquent, l'inflation s'est à nouveau située dans la marge de tolérance de la Banque". Sur le marché des changes, l'euro perd 0,29% à 395,79 forints hongrois.