La Banque de France affiche une perte nette historique de 7,7 milliards d'euros en 2024

(AOF) - La Banque de France a dévoilé une perte ordinaire avant impôt de 17,9 milliards d’euros. Une partie sera couverte par une reprise sur le fonds pour risques généraux à hauteur de 10,1 milliards d’euros. Au total, l’institution affiche une perte nette de 7,7 milliards d’euros, qui fait l’objet d’un report à nouveau qui sera soldé par les bénéfices futurs. La Banque de France s'attend à ce que ses pertes se réduisent significativement en 2025.

Après prise en compte de la perte de l'exercice 2024, sa situation nette – constituée des capitaux propres et des plus-values latentes sur les actifs détenus – s'établit à 202,7 milliards d'euros. Elle a progressé de 32,9 milliards d'euros sur un an, sous l'effet de la hausse l'année dernière de la valeur des actifs en or et en devises.

L'institution souligne que sa situation est suffisamment solide pour ne pas avoir à solliciter de recapitalisation auprès de l'État actionnaire.

Fin février, la Banque centrale européenne avait fait état d'une perte de 7,94 milliards d'euros en 2024, contre une perte de 7,88 milliards d'euros en 2023. La Bundesbank a, elle, perdu 19,2 milliards d'euros.