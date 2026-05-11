La banque d'investissement Lincoln International vise une valorisation de 2 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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Lincoln International a déclaré lundi qu'elle visait une valorisation pouvant atteindre environ 2 milliards de dollars lors de son introduction en bourse à New York, dans ce qui pourrait être l'une des plus importantes introductions en bourse d'une banque d'investissement américaine depuis près de deux décennies.

La banque d'investissement spécialisée basée à Chicago, dans l'Illinois, et les actionnaires vendeurs cherchent à lever jusqu'à 421 millions de dollars lors de cette introduction en bourse en proposant près de 21 millions d'actions à un prix compris entre 18 et 20 dollars chacune.

Sur ce total, Lincoln propose 20,6 millions d'actions, tandis que les actionnaires existants vendent les 445 942 actions restantes.

Le marché des introductions en bourse connaît un fort regain d'activité ce printemps après une brève accalmie en mars, les émetteurs faisant abstraction des incertitudes géopolitiques pour aller de l'avant avec leurs projets d'introduction en bourse.

Au cours de la semaine la plus chargée en grandes introductions en bourse depuis 2021, trois offres d'un milliard de dollars devraient être fixées, selon Renaissance Capital, un fournisseur de recherches et d'ETF axés sur les introductions en bourse.

Fondée en 1996 par Jim Lawson et Rob Barr, Lincoln est une banque d'investissement axée sur le marché intermédiaire et spécialisée dans les marchés de capitaux privés.

Lincoln fournit des services de conseil en fusions-acquisitions, en capital, en fonds privés et en évaluation aux sociétés de capital-investissement, et comptait environ 1 400 professionnels répartis dans 14 pays au 31 décembre.

INTRODUCTION EN BOURSE RARE POUR UNE BANQUE D'INVESTISSEMENT

Les introductions en bourse de banques d'investissement à New York ont été rares au cours des deux dernières décennies, et l'offre de Lincoln devrait figurer parmi les plus importantes depuis l'introduction en bourse de Lazard LAZ.N (855 millions de dollars) en 2005, selon les données de Dealogic.

Les banques d'affaires Moelis MC.N et Houlihan Lokey

HLI.N sont entrées en bourse respectivement en 2014 et 2015.

Plus récemment, Perella Weinberg Partners PWP.O s'est cotée à New York en 2021 à la suite d'une fusion avec la société de chèque en blanc de Betsy Cohen.

Goldman Sachs et Morgan Stanley sont les co-chefs de file. Lincoln sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "LCLN".