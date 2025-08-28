La banque d'investissement Fenchurch recrute Gautam Chawla de Barclays en tant que co-responsable pour les États-Unis, selon des sources

Fenchurch Advisory Partners, la banque d'investissement spécialisée dans le secteur des services financiers, recrute Gautam Chawla en tant que co-responsable de ses opérations aux États-Unis, ont déclaré jeudi des personnes familières avec le sujet.

Les personnes interrogées ont déclaré que Gautam Chawla rejoindra la société en novembre après avoir quitté Barclays

BARC.L , où il occupait le poste de co-responsable mondial de son groupe d'institutions financières.

Chez Fenchurch, une filiale de la banque d'investissement française Natixis BFCEp.PA , Gautam Chawla travaillera aux côtés de John Sipp, la directrice des opérations américaines de la banque, qui a rejoint Fenchurch lors de l'ouverture de son bureau à New York en 2022.

Fenchurch s'est refusé à tout commentaire. Barclays n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Gautam Chawla a plus de 30 ans d'expérience dans la banque d'investissement, dont les cinq dernières années chez Barclays. Avant cela, il a passé près de trois décennies chez Citigroup

C.N , notamment en tant que co-responsable de la banque d'investissement dans le secteur de l'assurance, selon son profil LinkedIn.

Fenchurch a été fondée à Londres en 2003 par Malik Karim, une négociatrice chevronnée et ancienne trésorière du parti conservateur britannique. Elle s'est ensuite développée pour compter environ 70 banquiers à Londres, Paris et New York, tous spécialisés dans le conseil aux entreprises financières en matière de fusions et acquisitions, de levée de capitaux et d'activisme des actionnaires.