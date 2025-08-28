 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
42 828,79
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La banque d'investissement Fenchurch recrute Gautam Chawla de Barclays en tant que co-responsable pour les États-Unis, selon des sources
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 21:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par David French

Fenchurch Advisory Partners, la banque d'investissement spécialisée dans le secteur des services financiers, recrute Gautam Chawla en tant que co-responsable de ses opérations aux États-Unis, ont déclaré jeudi des personnes familières avec le sujet.

Les personnes interrogées ont déclaré que Gautam Chawla rejoindra la société en novembre après avoir quitté Barclays

BARC.L , où il occupait le poste de co-responsable mondial de son groupe d'institutions financières.

Chez Fenchurch, une filiale de la banque d'investissement française Natixis BFCEp.PA , Gautam Chawla travaillera aux côtés de John Sipp, la directrice des opérations américaines de la banque, qui a rejoint Fenchurch lors de l'ouverture de son bureau à New York en 2022.

Fenchurch s'est refusé à tout commentaire. Barclays n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Gautam Chawla a plus de 30 ans d'expérience dans la banque d'investissement, dont les cinq dernières années chez Barclays. Avant cela, il a passé près de trois décennies chez Citigroup

C.N , notamment en tant que co-responsable de la banque d'investissement dans le secteur de l'assurance, selon son profil LinkedIn.

Fenchurch a été fondée à Londres en 2003 par Malik Karim, une négociatrice chevronnée et ancienne trésorière du parti conservateur britannique. Elle s'est ensuite développée pour compter environ 70 banquiers à Londres, Paris et New York, tous spécialisés dans le conseil aux entreprises financières en matière de fusions et acquisitions, de levée de capitaux et d'activisme des actionnaires.

Valeurs associées

BARCLAYS
368,925 GBX LSE -0,67%
CITIGROUP
96,810 USD NYSE -0,09%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank